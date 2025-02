Desde el principio, Erika fue clara con Eros sobre sus intenciones tras la llegada de Álvaro . La mallorquina tenía claro con quién quería conectar, algo que el valenciano también dejó ver en sus declaraciones, admitiendo que Erika es su tipo ideal. El último capítulo de La isla de las tentaciones ha mostrado un acercamiento más que evidente entre ellos . En una charla en la piscina, Álvaro se sinceraba con Erika , confesándole: "Me atraes", aunque también dejaba ver sus reservas: "No sé si podría tener algo contigo porque no sé si confiar en ti" . Su duda radica en el pasado de Erika con Eros, lo que genera ciertas inseguridades en él.

Durante su conversación, Erika trataba de hacerle ver su postura: "No me puedes juzgar por eso porque no sabía de tu existencia". Y fue más allá con una declaración que dejó a todos en shock: "No deberías tener novia y deberíamos estar conociéndonos tú y yo... libremente. Porque somos dos personas alegres y nos lo pasaríamos genial". Esto derivó en un momento cargado de tensión, con ambos acercándose peligrosamente, casi al borde del beso.