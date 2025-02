Cuando les presentó a los solteros, Sandra Barneda les preguntó a las chicas cuál era el que más le había llamado la atención y Bayan confesó que se había fijado en Borja por su sonrisa . Pero el feeling le duró poco porque ella se mostró más interesada en conocer a Rubén Torres y él comenzó a tentar primero a Andrea y, después, a Alba García. A la novia de Eros no le gustó la actitud de Borja en ninguno de esos casos y le criticó especialmente por su 'tonteo' con la pareja de su amigo, Álvaro Rubio.

Borja no se quedó callado ante esas críticas y tuvieron un enfrentamiento en Villa Playa, en la que el resto de los presentes en esa conversación se pusieron del lado del tentador, como fue el caso de Sthefany o de Manuel González. En las redes sociales, muchos espectadores de 'La isla de las tentaciones 8' o bien no se posicionaron en el conflicto o bien arremetieron contra Bayan porque consideran que no superaba que Borja hubiera aceptado sin mayor problema que prefería conocer a Torres y se hubiera centrado en conquistar a otras chicas de la villa.