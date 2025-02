Bayan encontraba en Villa Playa la carta que le había escrito Álvaro a Alba al comienzo de ‘La isla de las tentaciones 8’, y que esta había decidido tirar. “Ya se ha secado, ¿la quieres guardar?”, le preguntaba. Alaba se mostraba indiferente: “¡Ah! me la suda. No la quiero, me da igual ”.

“Quiero que sepas que estos días vas a ser los más duros de mi vida. Ser fuerte y confía en mí. Confía en m í como cuando salía de fiesta y me liaba con mucha y no te enterabas ”.

El tentador continuaba leyéndola mientras todos se partían de risa: “No cambiaría nada de lo que tenemos, por nada ni por nadie. A no ser que ser que llegue una rubia gogo que me ponga enfermo. Me iré con ella a Granada y me olvidaré de ti, pero los perritos te los va a quedar tú”.