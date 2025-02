Sthefany, que se quedaba completamente rota tras ver las imágenes de la infidelidad de Tadeo con Mayeli, lo que le hacían incluso salir corriendo de la hoguera en busca de su pareja , aunque no llegaba a conseguirlo, ha decidido conocer a Simone y dejarse llevar, algo de lo que ha hablado y que muestran estas imágenes inéditas de 'La isla de las tentaciones'.

Al volver de esa complicada hoguera para ella, Sthefany encontraba el apoyo que necesitaba en Simone, del que ya confesó que tuvo una historia fuera con él, y acababan besándose y bajo las sábanas y al que tiene claro que quiere seguir conociendo, como explicaba a sus compañeros durante una fiesta: "La verdad que con él estoy bien , si no hubiera estado aquí fatal".

"Desde que mi novio me faltó al respeto, yo no tengo que darle respeto", es algo que dejaba claro Sthefany. Que se sinceraba sobre el soltero en una conversación privada con Alba en la habitación: "A mí me apetece seguir conociendo a Simone, pero tampoco quiero salir y meterme ahora en otra relación, necesito un tiempo".