La octava edición de 'La isla de las tentaciones' no deja de sorprender. Después de vivir las primeras hogueras mixtas de la historia del programa, llegan otras hogueras igualmente complicadas. Las chicas se verán las caras con las solteras con las que sus novios han caído en la tentación.

"Madre mía", reacciona Sthefany, mientras el resto de sus compañeras se echan las manos a la cara. "Es que no me la quito ni con agua caliente, eh, Sandra" añade Anita recordando el cara a cara que ya tuvo con Gabriella, la tentadora con la que su novio, Montoya, ha caído en la tentación. "Érika viene por dos, nosotras compartimos", comentan Bayan y Alba. "Verla lo único que me va a hacer es remover todo lo que ha pasado", dice la novia de Álvaro.