Anita se ha enfrentado a la tentadora con la que Montoya ha caído en la tentación

Ambas han protagonizado discusiones de lo más tensas

Por primera vez desde que comenzó la aventura, Anita y Gabriella se han visto cara a cara. La novia de Montoya se ha enfrentado a la soltera con la que su novio ha caído en la tentación después de haberla vetado para apartarla de 'Villa Montaña' durante 24 horas.

"Estoy bien, estoy tranquila. Tengo ganas de ver a Gabriella, decirle cuatro cositas y darle algún consjeo", decía Anita a Sandra Barneda al llegar al lugar en el que se iba a celebrar su 'cara a cara con la tentación'. La novia de Montoya aseguraba estar preparada y la presentadora daba paso a la tentadora.

Nada más verla aparecer, Anita se reía y bromeaba con su pelo: "A ver si se le van a caer las extensiones, Sandra". Pero Gabriella no se quedaba atrás y le lanzaba una pulla nada más verla: "Vaya cara, hija. Para estar todo el día follan** tienes el cutis fatal". Y, acto seguido, comenzaban una discusión.

Gabriella le reprochaba a Anita cómo había tratado a Montoya, y ella estallaba: "Te bajas cuatro si no sabes de mi relación. Tú no eres nadie para hablar de mi relación. Con que le des un poco de zambombeo, que me das vergüenza... A mí novio no le he escucha gemir tan mal en la vida, así que si quieres te doy cuatro clases".

Sandra Barneda intervenía para poner orden y dar comienzo al 'cara a cara' con una norma: no faltarse al respeto y guardar las formas. Anita podría preguntar a Gabriella todo lo que quisiera sobre Montoya, y ella debería contestar contando únicamente lo que está pasando en 'Villa Montaña'.

Gabriella, sobre Montoya: "Ha estado destrozado"

Comenzaban sus diez minutos de 'cara a cara' y Gabriella se encargaba de contarle a Anita cómo había sufrido Montoya en la villa al descubrir sus imágenes con Manuel: "Verle destrozado y que al segundo día te empotraras a Manuel me ha parecido lamentable. Luego liarte con otra chavala también... ".

Pero Anita se mantenía firme y aseguraba que todo había sido por culpa del propio Montoya: "Le regalo a mi novio con lacito y todo. A mí ya me ha demostrado que ni me respeta, ni me quiere, ni nada. Yo he hecho eso por sus actitudes". Algo que Gabriella no dejaba pasar por alto: "¿Pero qué actitudes? Si él no había tenido nada conmigo y tú ya te lo habías trajinado".

El consejo de Anita a Gabriella

Era entonces cuando Anita decidía darle a Gabriella el consejo que le había adelantado a Sandra Barneda que le daría: "Aprende un poco sobre sexo, tanto que te gusta leer. Porque gemir así de mal no lo he escuchado en la vida". La presentadora le ofrecía entonces a la tentadora la oportunidad de darle a Anita un consejo de vuelta: "Que aprendas a ser un poquito más cariñosa y que si quieres a tu pareja, que tengas lealtad y honestidad", comenzaba.