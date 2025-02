Sthefany, al ver las lágrimas de Álvaro: "Me da un poco de envidia sana ver a un chico que está así por su novia..."

La pasada entrega de 'La isla de las tentaciones' acabó con un Álvaro arrepentidísimo en la hoguera tras haber sobrepasado todos los límites con Érika. "Me voy a morir sin ella": llegó a decir el joven en un momento dado, dándole vueltas una y otra vez al asunto y arrodillado ante Sandra Barneda. El programa de este miércoles ha comenzado con un Álvaro derrumbado. Anita, Sthefany y Eros no han podido evitar reaccionar a las lágrimas desconsoladas de Álvaro, dejándonos una imagen única con los cuatro participantes en la hoguera totalmente hundidos.

"Es todo para mí. Te lo juro, es todo para mí", decía una y otra vez Álvaro. "Yo quiero tener hijos con ella", añadía el joven, tirado en el suelo y rompiendo a llorar como nunca le hemos visto. Además, le pedía a Sandra Barneda ver a Alba para pedirle perdón, algo que -por las normas del programa- no se puede. "Tienes que entender que tú también has pasado todos los límites. Tienes que ser consecuente, ahora tienes que aguantar", le decía la presentadora, para añadir que no podía ver a Alba "sin tener una respuesta clara para ella".

"Yo tengo mi respuesta Sandra. La amo y me da igual no estar con ella. Siempre la voy a amar. Ella para mí es toda mi familia", señalaba Álvaro. Pero Sandra Barneda hacía hincapié en que tendrá que pensar una explicación en concreto por lo que hizo con Érika.

Las lágrimas de Anita

En ese momento, Anita rompía a llorar: "Le he escuchado decir lo de su familia y me he venido abajo. Yo a Montoya le he abierto mi casa y él a mí la suya... venía aquí pensando que era el amor de mi vida y me estaba viendo reflejada a mí Sandra". Eros, por su parte, se mostraba serio y señalaba que para él, lo que a Álvaro le había pasado era una "doble traición": "Por parte de su amigo y por parte de su novia. Me sabe mal por él". Anita, en ese momento, recordaba que también por parte de él (Álvaro), puesto que también se había equivocado.

Y es que lo que está claro es que, a veces hacen falta experiencias complicadas para que uno se de cuenta de lo que tiene al lado. Pero el castigo de Álvaro con él mismo era total: "Soy un mierdas". Otra participante que estaba totalmente consternada con la situación era Sthefany: "Me da mucha pena verlo así y en realidad me da un poco de envidia sana ver a un chico que está así por su novia, a pesar de haber fallado, quiere intentar rectificarlo".

"Estoy roto por ella, Sandra. Yo he roto primero su corazón", eran las últimas palabras de Álvaro antes de abandonar definitivamente la hoguera.

