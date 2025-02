El novio de Alba no ha sabido controlar su sentimiento de culpa tras haberle sido infiel

"Me quiero ir, ya he perdido lo que tenía, yo no quería hacerle esto y se lo he hecho", ha declarado

Alba se rompe por completo al descubrir la infidelidad de Álvaro y recibe el apoyo de Montoya: “Ver esto es lamentable”

Después de vivir las hogueras de Anita, Eros y Sthefany en las que han sido las primeras hogeras mixtas de la historia de 'La isla de las tentaciones', Sandra Barneda anunciaba a Álvaro que había llegado su turno. El acercamiento de Alba con su amigo Borja le dejó completamente descolocado.

La presentadora, para aclarar, no dudaba en preguntarle qué tipo de amistad es la que mantienen: "No es mi mejor amigo, ni yo soy su mejor amigo, no hablamos todos los días, pero es que yo no hablo con mis amigos todos los días. Y en el momento más duro de mi vida también me ha apoyado y eso lo hace un amigo. Yo claro que le considero mi amigo y te prometo que considereba que yo también lo era para él", se explicaba Álvaro.

Tras esta aclaración, Sandra le anunciaba que había imágenes de Alba para él y decidía verlas acompañado de todos sus compañeros. Al ver sus acercamientos con Borja, sacaba una conclusión: "La veo ilusionada. Creo que sí que le puede gustar", comenzaba.

Anita y Sthefany descubren la infidelidad de Álvaro

Pero Álvaro continuaba hablando y Anita y Sthefany se enteraban de que había sido infiel a Alba: "No puedo ser hipócrita. Lo que ha hecho, yo lo he hecho en la villa, tentándome. Pero yo ahí veo conexión. A mí Alba nunca me ha faltado el respeto. Tiene unos valores increíbles, solo puedo decir cosas bonitas. Quiero que sea feliz y cuando llegue a la villa me moriré porque voy a perder a esta chica", continuaba.

"Ella es feliz contigo, pero la boca a veces duele más que que te des un beso, y tenéis la boca muy grande, como el lobo feroz", le respondía Anita. "Yo sé que me pierde la boca. En mi relación solo me ha perdido la boca. Aquí... El otro día tuve un impulso con Érika. Yo estaba bastante rayado, no es excusa, me salió pasar los límites. Le voy a romper el corazón", continuaba él.

La novia de Montoya buscaba entonces respuestas claras para su compañera y no dudaba en preguntarle qué límites fueron los que sobrepasó: "Todos", respondía Álvaro provocando una tremenda sorpresa en las chicas. "La vas a matar, eh", le advertía Sthefany.

Álvaro, desconsolado

Pero ahí no acababa su hoguera. Había más imágenes de Alba para él. Al sentarse delante de Anita para ver mejor la tablet, esta le ponía la mano en el hombro: "Dile que lo siento y que la amo, por favor", le pedía él. Al ver de nuevo a su chica muy cerca de su amigo, Álvaro hacía una petición a Sandra Barneda: "Me quiero ir. Ya he perdido lo que tenía. Yo no quería hacerle esto y se lo he hecho. Ella tiene muchos más valores que yo, yo los he perdido aquí".

"Llevo todo el día destruido. Alba es el amor de mi vida, pero es que no solo la amo a ella. Amo a su familia, me lo han dado todo. Haga lo que haga, no voy a hacer nada más a partir de ahora con Érika aunque haya perdido a Alba. No se merece ver nada más", reflexionaba.