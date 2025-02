Los enigmáticos mensajes de Bayan y Borja incendian las redes sociales de dudas

Bayan habla en directo en Instagram con Asier sobre cómo ha gestionado el 'hate' masivo que ha recibido a través de redes sociales

La palmesana ha hecho autocrítica y reconoce haberse equivocado, pero también le gustaría que "a todos nos pusieran una cámara grabándonos 24 horas"

Bayan, una de las protagonistas de la octava edición de 'La isla de las tentaciones', es una de las participantes que más críticas está recibiendo por parte de la audiencia. Su actitud cuando surge algún conflicto en la villa o los comentarios que ha tenido alguna de sus compañeras fueron algunas de las razones por las que la gente se ha echado encima de la palmesana.

Pasar del anonimato a ser un personaje público vertiginosamente rápido nunca es fácil y menos aún cuando la mayoría de comentarios que recibes son negativos. Bayan no se había pronunciado hasta ahora sobre cómo está gestionando toda esta sobrexposición y lo hace de la mano de la cuenta oficial en Instagram del programa (@islatentaciones).

Sus amigas son su soporte

Bayan asegura que actualmente se encuentra muy bien, de hecho, "la emisión cada día la llevo mejor". Pero no siempre fue así, "antes era montaña rusa y ahora no me permito bajar porque tuve una bajada bastante fuerte que fue cuando empezó todo el 'hate' y desde ahí para arriba". Esta mejora de ánimo es gracias a sus amigas y a la gente que le rodea día a día: "las mismas que cuidaron de mi casa, de mi gata y todo cuando me fui. Como las tengo a mi lado y las tengo ahí apoyándome a tope lo llevo muchísimo mejor. No es por mi sola, es por mi entorno en Mallorca y toda la gente que tengo a mi lado".

"Sé que me he equivocado"

A pesar de que a día de hoy no le afectan tanto los comentarios, Bayan es consciente de sus errores y entiende las críticas hasta cierto punto: "Lo que creo que está pasando es que yo allí no medía mis palabras, si algo me falla muchísimo es la boca. Siempre me ha fallado, de toda la vida. Entonces ahí llegó un punto que me olvidé de que había cámaras y hay cosas que están mal y se me fue la boca y eso hace que la gente desde casa diga <<¿Pero cómo está diciendo esto>>?"

La palmesana reconoce que ha hecho "autocrítica": "Sé que me he equivocado". Sin embargo, también le gustaría que "a todos nos pusieran una cámara grabándonos 24 horas, a ver qué se ve de cada persona y si haría autocrítica o no".

Una de los comentarios más recurrentes en sus redes sociales son los que le llaman mala amiga, pero Bayan no piensa lo mismo: "No me considero mala amiga". No obstante, reconoce que "viendo la emisión me he dado cuenta de que en algunos momentos no he sido buena compañera". La protagonista de 'La isla de las tentaciones 8' señala que por aquel entonces amigas no eran porque estuvieron poco tiempo, pero sí que eran compañeras: "Es verdad que falta compañerismo en algunas ocasiones pero son cosas que sirven para aprender. Yo ahora ya no puedo hacer nada y lo veo y digo qué hago, ya he pedido perdón, hablo con las chicas e intento rectificar, mejorar y aprender, no me queda otra. No puedo rajarme las venas por eso".

¿Ha aprendido de la isla?

"Muchísimo", responde. Los tres primeros días de 'hate' fueron los más duros para ella, pero está agradecida de haberlos vivido porque gracias a ellos no piensa "volver a tener un día malo por esto". Es más, ahora lee los comentarios y confiesa que se ríe con ellos porque se los sabe de memoria: "Yo sé ya los comentarios que van a poner, no hay ninguno que diga este es diferente, por lo general van por la misma línea. Gracias a Dios ya no me afectan".

"Estoy aprendiendo muchísimo a hacer autocrítica y parece que lo digo para que no me odien tanto y sé que me van a odiar igualmente aunque diga esto, pero hago autocrítica por el entorno que tengo ahora y por mis amigas de toda la vida que no se merecen que en algún momento Bayan de la isla y lo que se ve malo lo tengan ellas", señala.

Es necesario que exista una villana