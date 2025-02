El caso de Álvaro: Ha sido uno de los más comentados de esta edición. Su rápida caída en la tentación con Érika y el inmediato sentimiento de culpa han generado una fuerte reacción dentro y fuera del programa. "Me dejé llevar y, aunque no puedo decir que me arrepiento porque a lo hecho, pecho, me siento muy decepcionado conmigo mismo", confesó.