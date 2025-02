"Que se quiere dormir y no quiere escuchar...": ¡Montoya no da crédito!

Todo ha ocurrido en un momento íntimo entre los dos en la habitación de Montoya

Inédito | Montoya y Gabriella se sinceran como nunca sobre su relación: “Pase lo que pase, me vas a tener fuera”

Si algo nos ha demostrado Montoya desde que puso sus pies en República Dominicana es que nos deja momentazos de todos los colores cada vez que habla, dice o hace algo. De hecho, su huida a la villa causó gran repercusión mediática, llegando a todas partes del mundo y suponiendo un punto de inflexión para el participante de 'La isla de las tentaciones' en su vida tanto personal como laboral. En el último programa, nos ha dejado un momentazo de los suyos mientras se desahogaba con Gabriella. Y es que la joven se quedaba dormida en medio de la conversación y la reacción de Montoya ha sido carne de meme total.

Montoya le estaba diciendo a Gabriella que no se arrepentía para nada de haber caído en la tentación: "Una persona realmente que te abre el corazón, que te abre los ojos y que encuentro las carencias que me está demostrando mi pareja... tengo que seguir hacia delante, no puedo estar mal. La vida sigue". Gabriella, por su parte, aseguraba que hay veces que "desconecta" cuando el andaluz le habla de su novia.

¡Gabriella se queda dormida!

"Estás todo el rato hablando de la p*** chueca esta, tío. Estoy harta de escuchar de ella. Ya sé lo que me has dicho, me repites la historia 27 mil veces al día", indicaba Gabriella, harta de que Montoya, cada vez que le hablase, mencionase a su novia Anita. En ese momento, Montoya nos iba a dejar uno de los momentazos de la edición: "Yo veo muy fuerte la hoguera final, más que nunca. Yo no voy a...", decía el participante, cuando de repente se daba cuenta de una cosa... ¡Gabriella se había quedado dormida!

"¡Se ha quedado frita! ¿Tú te puedes creer que esté yo aquí desahogándome y hablando, que me tiene que escuchar, y está frita esta mujer?", señalaba Montoya, sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo. Una risa de Gabriella delataba a esta: "Que se quiere dormir y no quiere escuchar...", subrayaba Montoya, indignado, mientras Gabriela seguía 'echándose una cabezadita'.