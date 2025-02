Ya en la habitación, el exfutbolista y una de las figuras más virales del momento le decía a su tentadora que quería que esa noche fuera "un antes y un después" para él, dando a entender ciertas cosas. Gabriella no tardaba en apagar la luz de la habitación y una sonrisa de Montoya precedía la noche de pasión descontrolada que iban a protagonizar bajo las sábanas de la cama de Montoya. "Me atraes mucho, en verdad" , confesaba el andaluz.

"Welcome to the pool party", aseguraba Montoya, bromeando. "Al final, ha pasado lo que tenía que pasar. Nos hemos besado y hemos hecho el amor con sentimiento. Nos gustamos y nos atraemos. Evidentemente, ahora estoy empezando a disfrutar de esta experiencia", eran las palabras de Montoya analizando todo ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones'.