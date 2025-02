Manuel y Montoya se volvieron a ver las caras en la hoguera mixta, y juntos protagonizaron uno de los momentos más tensos de la edición. El tentador de Anita hizo que saltasen las chispas entre ambos nada más verse las caras: "Buenas noches, ¿cómo están mis cornudos favoritos? ", una situación que Montoya no pudo soportar.

La provocaciones no tardaron en llegar, pues el plato de patatas fritas que Manuel sostenía haciendo referencia a Montoya con el ya conocido "papafrita", unido al "gambita" del sevillano hacia el tentador, provocaron que el enfrentamiento creciese en pocos minutos.

"Me has hecho un favor, yo valgo más que tú y que mi novia. ¡Gambita!", reaccionaba Montoya a los primeros ataques del soltero. "Ha tenido que ver cómo le he quitado la novia en menos de cinco días", continuaba Manuel. "¿Tú te crees que yo tengo envidia de ti, medio metro? Eres un centímetro, churra", respondía Montoya.