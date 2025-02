Y es que según la hermana de Álvaro , Alba y Borja no se conocían como tal, pero Alba "sí sabía perfectamente que eran amigos" (algo que ella misma dice instantes antes de que la hermana de Álvaro tuviese el turno de palabra). Alejandra Rubia dejaba claro en ese momento que eso no era culpa de Alba, y Arantxa, sin pelos en la lengua, apuntaba lo siguiente: "Lo que es culpa de Alba es minimizar la amistad durante la emisión del programa".

Las palabras de la hermana del concursante de 'La isla de las tentaciones' no se acababan aquí: "No se puede minimizar una amistad para sentirte menos culpable de lo que has hecho". Unas palabras que provocaban el aplauso del público. Suso recalcaba que en todo esto no había discusión alguna, puesto que tanto "Álvaro como Borja reconocieron una amistad. Son los dos los que han reconocido esa amistad desde el principio".