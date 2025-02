"Es lo más y me encanta ella: cuando tiene que montar el show y el espectáculo, lo monta; si tiene que discutir, discute... Pero no es nada forzado y eso es lo que me gusta y lo que hemos visto. La gente se esperaba aquella Marieta de la isla, pero es que ya no es aquella Marieta; esta nueva Marieta es lo que es ella ahora, mucho más madura y una persona mucho más centrada y creo que se merece ganar", explicado la canaria, que cree que la audiencia debe entender que la novia de Suso Álvarez y ya no es la persona que conocieron en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones'.