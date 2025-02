"Gracias a quienes me habéis apoyado, a quienes me habéis criticado y a quienes habéis cambiado de opinión. He reído, he fallado y he aprendido. Si me equivoqué, lo asumo y pido perdón. Hoy sonrío porque, pase lo que pase, me quedo con lo vivido", ha comentado el que fuera yerno de Elena Rodríguez, que desea que el ganador de esta edición sea Óscar Landa o, en su defecto, Maica Benedicto.