Elsa y Manu, de 'Gran Hermano', se enzarzan al comentar quién debe ganar 'GH DÚO'

Elsa Mateos y Manu Vulcán se enemistaron en la recta final de su edición de ' Gran Hermano '. En una entrevista reciente con OUTDOOR , el novio de Laura Galera reveló que no le había gustado que la vasca pusiera en duda sus sentimientos por la hija de María José Galera y recordase que había dudado con los gritos del exterior en su primer debate tras ser expulsado de la casa de Guadalix de la Sierra. También comentó que no quería retomar el contacto con ella.

Ahora, meses después de la ruptura de su amistad, se han enzarzado en la red social X al dar sus respectivas opiniones sobre quién debe ganar 'GH DÚO' . "¡Nada más que añadir! ¡Maica ganadora!", ha comentado la examiga de Edi Insua en un tuit al que ha respondido Manu, que desea que el ganador sea Óscar Landa: "¿Estamos en el 28 de diciembre? Ah, no, es un twit de Elsa".

La vasca no se ha quedado callada ante esa reacción del andaluz en un tuit en el que ella no le había nombrado. "Para no querer saber nada de mí, te veo muy pendiente de lo que hago. Incluso nombrándome en tus entrevistas, pero en tu línea, hablando y sin decir nada. Es lo que le pasa a los mentirosos sin argumentos", ha tuiteado como respuesta, dejando claro que había visto la entrevista de OUTDOOR en la que Manu respondió a las preguntas acerca del fin de su amistad.