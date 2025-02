El colaborador de Telecinco y el concursante de Guadalix se han visto las caras y la tensión ha crecido por momentos: Ruvens, dentro de la discusión

La semifinal de 'GH DÚO' nos está dejando auténticos momentazos. Y es que en la 'sala de expulsión', los seis finalistas de esta tercera edición se han reencontrado con algún "encapuchado" que, al destaparse, ha desatado la tensión a las puertas de la gran final. Y es que uno de esos "encapuchados" era Miguel Frigenti, quien -como bien sabemos- ha tenido una relación con llena de altibajos con Óscar, que se encontraba allí presente también. Ambos han tenido un momento de tensión que se ha trasladado a más adelante, cuando se han visto las caras ya en la intimidad y Miguel Frigenti se ha mostrado contundente con la campaña que ha sufrido por culpa de Ruvens por ciertas actitudes que ha tenido con Óscar.

Y es que el programa le ponía a Óscar imágenes de un enfrentamiento que mantuvieron Miguel Frigenti y Ruvens durante la última. El concursante vasco no entendía nada y Miguel Frigenti le aclaraba todo: "Desde el principio, Ruvens solo fue a tres debates y en vez de defenderte solo me atacó continuamente. Ha estado en las redes continuamente criticándome, diciendo que lo peor que te ha pasado en el concurso he sido yo. Me ha apodado como 'Frigentiti', como si yo hubiera estado colgado de ti todo el concurso". "Han dicho que yo, en vez de beneficiarte te perjudicaba", añadía el colaborador.

"Este chico con lo que está es con un ataque de cuernos. Más vale que no te hubiera colgado el teléfono en la vida cuando le llamaras ni que te hubiera aconsejado que no entraras aquí. Es un 'Ruventado', me ha hecho la vida imposible y me parece de muy mal amigo el no respetar tus decisiones", subrayaba un Frigenti muy cabreado. "Si alguien te ha perjudicado es la defensa de Ruvens", indicaba, cada vez más tenso.

Pero las palabras de Miguel Frigenti no acababan aquí, que amenazaba incluso con irse de la casa debido a su brutal enfado: "Se me ha hecho una campaña por parte de sus fans adjudicándome unas cosas que incluso puedo tener medidas". Y le preguntaba directamente a Óscar: "¿Cuando yo te di un beso te sentiste acosado?".

Por último, Carlos Sobera le preguntaba a Óscar si quería que le defendiese en la casa durante la recta final. El concursante vasco se lo pensaba y finalmente, decidía que sí. "Me han llamado cerdo y me ha puesto a 'caer de un burro'. Lo que he tenido que aguantar es increíble. Me alegro de venir aquí porque se ha visto que a Ruvens le gusta a Óscar. Se le ha olvidado cómo le trataba los primeros días a Óscar. De todo lo que me ha acusado es lo que hizo él en su edición".

Ruvens reacciona a las palabras de Miguel Frigenti

Ruvens reaccionaba en plató a las palabras de Miguel Frigenti de manera tajante: "Para mí es la nada más absoluta. Me tuvo el otro día delante y no tuvo narices a decirme nada. El otro día, tenía que dar un alegato a favor de Romina y lo tomó a favor de Maica saltándose las normas del programa. Cuando hizo eso, incentivó al voto útil, descartando como si Óscar no tuviera oportunidades de ganar, perjudicándolo". Además, reclamaba el poder haber entrado en directo para hablar con él.

Posteriormente, Ruvens señalaba lo siguiente: "¡¿Cuántas veces le ha pedido Frigenti perdón a Óscar por haberle dicho que me acosaba a mí?!". Finalmente, Carlos Sobera le pedía a Ruvens que se relajase.

"Podrías haberme apoyado a mí"

En la 'sala de expulsión', Carlos Sobera le pedía a Miguel Frigenti que se descubriese y este se quitaba la careta y desvelaba, así, su identidad: "¡Qué guapo estás!", se escuchaba entre los finalistas, alegres de ver al colaborador, quien realizó un concurso de lo más completo y se llevó grandes amigos de Guadalix de la Sierra debido a su carisma y simpatía. La primera pregunta hacia el colaborador por parte del presentador era clara: "¿Quién crees tú que debe ganar 'GH DÚO?".

"Tengo el corazón dividido en tres partes. Romina, Óscar y Maica para mí aquí lo han sido todo. Cualquiera de los tres que gane para mí sería un enorme placer. Hice el alegato a favor de Maica porque me salió del corazón. Para mí sería una justa ganadora, hice campaña por ella en su edición de 'Gran Hermano', no la solté la mano en su edición ni se la quiero soltar en esta. Así que, por cariño y por lealtad, Maica", apuntaba el colaborador de Telecinco.