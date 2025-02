Álvaro le desvelaba a Montoya todo lo que había dicho Anita en la hoguera mixta

Montoya, de Anita: “Al final me ha demostrado que las inseguridades que tenía eran por algo”

Inédito | Montoya y Gabriella se sinceran como nunca sobre su relación: “Pase lo que pase, me vas a tener fuera”

Álvaro, tras vivir en primera persona la primera hoguera mixta de ‘La isla de las tentaciones’, y ya en Villa Montaña, le desvelaba a Montoya todo lo que había dicho Anita.

“Yo vine aquí enamorado, vine aquí fuerte y en mi vida pensaba eso. Lo que pasa es que, la vida sigue. Y si alguien no te quiere y no te valora, pues si hay alguien que sí lo hace...”

“Dijo que no te habías fallado nunca fuera. Dijo que eras muy celoso o algo así”, comentaba Álvaro. “Yo pensaba que nunca me iba a fallar, pero si me falla ahora cuando no está conmigo... ¿Muy celoso? No sé. Claro, porque soy inseguro. Tengo inseguridad y por eso he estado aquí, pero al final me ha demostrado que las inseguridades que tenía eran por algo”, respondía Montoya.

“Ella está en que tú la has hecho mucho antes que aquí, que no se lo esperaba, que entró enamorada de ti y que no se esperaba que tú le hicieras eso… decía, que le hubiese gustado que te hubieras arrepentido”, le continuaba contando.