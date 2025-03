Miguel Frigenti y Ruvens se han visto caras en el último debate de 'GH DÚO' en Telecinco y la tensión ha estallado entre ellos

Durante la última gala, Miguel Frigenti irrumpía en la casa para contarle a Óscar la "campaña" que estaba sufriendo por parte de Ruvens. Esto desencadenaba en una fuerte reacción del cineasta, que no se iba a callar en plató señalando que la peor defensa que podía tener el concursante vasco era la del colaborador. Pues bien, durante el último debate de 'GH DÚO' que ha tenido lugar este domingo en Telecinco, Miguel Frigenti y Ruvens se han visto las caras en plató y han saltado chispas entre ellos. Y además, Óscar ha hablado sobre la relación que tiene con Ruvens con Miguel Frigenti y el propio Ruvens ha reaccionado en plató.

Y es que después de todo lo que le dijo el colaborador a Óscar el pasado jueves, el vasco aseguraba que su situación era "muy complicada". Y le miraba fijamente a Miguel Frigenti: "¿Tú ya puedes entender por que se ha puesto así no?". "Un ataque de cuernos", decía el colaborador, algo que ya dijo también durante el directo durante la pasada gala. "No lo digas... no lo digas, por favor, por respeto. Te lo estoy pidiendo yo", señalaba Óscar, dando a entender algo.

Si algo tiene claro Óscar es que no va a cambiar nada su relación con Ruvens, a pesar de lo tajante que ha sido Miguel Frigenti con el exconcursante de 'Gran Hermano' durante los días que ha regresado el colaborador a Guadalix de la Sierra. "Ruvens yo ya me puedo imaginar lo que le pasa, pero por favor, no lo digamos", le decía de nuevo Óscar. Pero Miguel Frigenti lo ve todo como un "vínculo posesivo" y no lo termina de entender.

Ruvens reacciona en plató

Ruvens, en el plató de 'GH DÚO', ha señalado que no ve todo lo que le ha hecho a Óscar como un "ataque de cuernos" porque "nunca me podría poner celoso de una sanguijuela como Frigenti": "Óscar no sabe que este señor le ha contaminado el concurso. Ha entrado para que pierda el concurso y echárnoslo en cara a Isabel (hermana de Óscar ) y a mí. Es lo que peor le ha podido venir a Óscar en 'GH DÚO', que Miguel Frigenti sea concursante".

Además, más adelante, el tema volvía a salir y Ruvens señalaba que "no había sentido un ataque de celos" por parte de Miguel Frigenti: "Para mí es la nada. No es comparable mi relación con Óscar a la que ha tenido él. Yo no hice un concurso malmetiendo ni envenenándole, ni fomentando el conflicto y metiéndole en bucles. Él sí", decía un Ruvens que volvía a enzarzarse en otro choque con Ruvens en pleno directo.

