"Está metiendo a toda la casa en problemas y estamos viendo cómo la casa estaba en armonía hasta que ha entrado esta sanguijuela. Y digo sanguijuela porque se dedica a chuparle la sangre a todo el mundo, a conseguir que salte todo el mundo", añadía Ruvens, que decía algo alto y claro: "Frigenti, no te he echado yo , te han echado los diez años de mala baba que has estado en los platós".

El exconcursante llegaba al plató y se ponía frente a Ruvens, después de las tensiones que han tenido desde que este fuera expulsado del concurso. "Este chico para mí es indiferente, me da mucha pereza. Me acusa a mí de lo que es él, él si que se ha colgado a Óscar porque si no este chico ya estaba más olvidado...", decía Frigenti sobre Ruvens, lo que hacía reaccionar a este: "Te has colgado tú, soltando bilis por la boca, que es lo único que sabes hacer".