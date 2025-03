Miguel Frigenti y Óscar preguntan a Marieta si quiere que expulsen a Sergio para llevarse sus votos y estalla la tensión

En la recta final de 'GH DÚO', a tan solo unos días de proclamarse el ganador y con Maica, Marieta, Óscar y Sergio como finalistas, acompañados de María, 'la jerezana' y Miguel Frigenti como jefes de campaña, se ha producido una de las mayores broncas de la edición en la casa de Guadalix.

En este punto del concurso, todos están haciendo especulaciones sobre las votaciones y un comentario sobre que a Marieta le puede beneficiar la expulsión de Sergio para la no división de votos y que Miguel Frigenti y Óscar le preguntaran sobre esto, hacía estallar a la concursante y la casa.

"Me gustaría que el cuarto fuera expulsado y que llegasen los tres últimos", comentaba Marieta, lo que provocaba la pregunta de Óscar y Miguel: "Igual quieres que salga Sergio para que así se sumen sus votos a tu marcador, ¿puede ser que eso sea verdad?" Lo que ella no se tomaba para nada bien: "Sois muy tramposos, queréis meter mierda entre Sergio y yo y hacer ver que yo quiero eliminar a Sergio para llegar más lejos y me parece ridículo".

Marieta estalla contra Óscar y Frigenti: "Tienen mala baba y juegan sucio"

Esto enfadaba mucho a Marieta, que explotaba contra Óscar y Miguel: "Me cago en la p*, tengo una impotencia... no tolero que me quieran meter mierda con Sergio, no quiero pasar por ahí porque se me va la cabeza, creo que he demostrado la lealtad que tengo con mis compañeros. Tienen mala baba y juegan sucio, sois tal para cual".

Y Sergio no tardaba en saltar contra ellos: "Tenéis muy mala idea, nos conocemos". Que generaba un tensísimo momento entre él y Frigenti en la cocina. "Estás reventado y envidioso perdido", le decía Frigenti, ante lo que Sergio no se cortaba: "Este es tu mundo, vives de criticar. Eres un falso y lamentable".