Alba se encontraba completamente desubicada durante la última hoguera que han tenido las chicas y que hemos podido ver en la emisión de este lunes de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. "Lo que más me acuerdo es de los momentos antes de venir y de los momentos buenos" , le confesaba Alba a Sandra Barneda. "Me siento súper triste", aseguraba la joven, recordando a Álvaro una y otra vez.

Tras estas palabras, Érika -la tentadora favorita de Álvaro- aparecía en la hoguera. "Espero que no se haya escapado del circo", aseguraba Alba. Érika aparecía con una corona y en modo desafiante: "Como ya sabéis, soy la única reina que hay aquí" , decía la tentadora. Rápidamente Bayan subrayaba que era la reina "porque había coronado dos veces" y Érika le echaba en cara que mantenga relaciones sexuales con Rubén Torres en la villa mientras tiene novio. Los reproches entre Érika y el resto de chicas no cesaban.

"Te tengo que decir una cosa. Tu preocupación no es Eros, ya te lo he devuelto", le decía Érika a Bayan, añadiendo que su verdadera preocupación tenía que ser Torres. "¿Están ricas mis babas?" , le preguntaba la tentadora a Bayan, desvelando que había tenido algo con el exconcursante de 'Supervivientes' . Pero esto no pillaba desprevenida a Bayan, cuya información ya sabía.

Además, Érika se sacaba chocolate y tras probarlo, le decía tanto a Bayan como a Anita lo siguiente: "Lo que le gusta a tu novio... y al tuyo". Y le llamaba "mosquita muerta a Alba": "Me daría vergüenza tener una pareja que, cuanto más amigo, más me arrimo", le decía la tentadora, aludiendo a su lío con el amigo de su novio, Borja. Alba intentaba hacerle entender a Érika cómo había ocurrido (en cuanto a lo de Álvaro y su amigo) y era frenada por Sandra Barneda cuando le lanzaba a la tentadora una pregunta que no era de sí o no.