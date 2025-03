Álvaro se ha reencontrado con su amigo Borja, el tentador con el que su novia ha caído en la tentación

Su cara a cara ha estado lleno de reproches del pasado y lágrimas de arrepentimiento

Álvaro y Borja se reencuentran en la hoguera y la tensión estalla entre ellos: "No me lo puedo creer"

Con motivo de la celebración de la hoguera de los solteros, Álvaro se ha reencontrado con su amigo Borja quien, a su vez, es el soltero con el que su novia Alba ha caído en la tentación. Al verle aparecer, ya alucinó al ver que llevaba puesta una camiseta con el nombre de su chica y un corazón.

Pero todo ha empeorado cuando, finalmente, se han encontrado cara a cara. Nada más tenerle en frente, Álvaro no ha dudado en levantarse y preguntarle sin rodeos por el lazo que les unía antes de pasar por 'La isla de las tentaciones': "Borja, de verdad. Mírame a los ojos. ¿No somos amigos? Aunque nos veamos poco, porque no sé si para ti en la amistad, si hay muchos kilómetros, ya no es amistad. ¿Tú tienes que hablar todos los días con alguien para considerarle tu amigo?", ha comenzado.

"¿De verdad no soy tu amigo, Borja? Borja, me has apoyado en mis peores momentos. No sé qué concepto tienes tú de amistad", ha seguido insistiendo. El tentador, por su parte, se ha mostrado de lo más tajante: "Una persona que es tu amigo no se pasa un año y medio sin hablar. Yo los cuento con los cinco dedos de la mano. Que me vengas a decir tú a mí de amistad... Si no valoras ni a tu mujer".

En este momento, Álvaro ha perdido la paciencia y ha estallado por primera vez contra su hasta ahora amigo: "¿Que no valoro a mi mujer? A ti te ha faltado tiempo para ir a por Bayan, Andrea y luego mi novia, y qué inocente mi novia, porque tiene unos valores increíbles. De verdad te lo digo, me has fallado muchísimo. Que sepas que durante estos tres años de amistad, a mí me habías demostrado muchos valores".

Pero, ante esta reacción, Borja le ha insistido una vez más tratando de zanjar el tipo de relación que había ente ellos: "Tú no eres mi amigo, de verdad, Álvaro. Amigo realmente no. Yo, a diferencia de ti, te he respetado en todo momento. Tú no has respetado a tu novia ni nada. Mantuve distancia con ella por respeto a ti. Que yo a ti nada más que te he visto dos días".

Borja, a Álvaro: "Te liaste a escondidas con mi hermana"

Ha sido entonces cuando el tentador ha decidido sacar a la luz algo que ocurrió hace tiempo y que le hizo ver que Álvaro no era realmente un amigo: "Un colega como tú, que vienes a mi casa, te presento un día a mi familia y tienes los santos huevos de a escondidas liarte con mi hermana. Tú no tienes valores".

"Te pedí perdón. Lo que pasó con tu hermana, pasó a la semana de conocernos. Cometí ese error, pero a mí no me lo recriminaste. Me perdonó", se ha defendido Álvaro que, tras estas declaraciones, se ha levantado de nuevo para acercarse a él.

Con los ojos llenos de lágrimas, le ha preguntado una vez más: "Mírame, ¿de verdad no te duele hacerme esto? Dime la verdad. ¿Tú sabes lo roto que yo estoy? He tenido una doble traición. No me humilles, por favor, no me lo merezco".

Las tres preguntas de Álvaro a Borja

Tras esta primera conversación, Sandra Barneda ha dado paso a las tres preguntas que Álvaro podía hacer a Borja. Eso sí, se tenían que poder responder únicamente con sí o no. "¿Has tenido relaciones sexuales con Alba?", ha comenzado Álvaro. La respuesta negativa de Borja le ha hecho romper a llorar desconsolado: "La he fallado".

"¿Alba ha hablado mal de mí en algún momento en la villa de su la he valorado o no en los dos años que he estado con ella?", le ha lanzado a Borja como segunda pregunta. Una vez más, el tentador ha respondido negativamente: "No, ella te quería y siempre ha hablado bien de ti". "Han sido dos años maravillosos. Lo ha sido todo para mí y lo es. Tengo el corazón lleno para ella", ha reaccionado Álvaro sin poder parar de llorar.