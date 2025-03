Las chicas se han dado la vuelta dándole la espalda , un gesto que no ha pasado desapercibido para Sandra Barneda , que ha alucinado con lo que estaba viendo y no ha dudado en intervenir: "Chicas, ¿qué hacéis?" . Y tras unos primeros rifirrafes entre Anita y Gabriella, la presentadora ha decidido inaugurar la hoguera.

Anita ha tenido la oportunidad de hacer tres preguntas a Gabriella. Eso sí, solo podían responderse con sí o no. "¿Mi novio vino a 'Villa Playa' para intentar recuperarme?", ha preguntado Anita de primeras. La respuesta de la tentadora le ha hecho estallar: "Que aprenda a hacer las cosas. A mí lo que me diga esta muchacha no me sirve de nada".