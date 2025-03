Carlos Sobera pidió "enamoramientos" en esta edición de Supervivientes y bromeó: "Confío en Escassi..."

Es el rey indudable del 'dating', con ocho años al frente del popularísimo 'First Dates', por lo tanto no sorprende que espere ver "emparejamientos" en la nueva edición de Supervivientes. Carlos Sobera, que será uno de los presentadores del reality este año, junto a Sandra Barneda, Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño, está entusiasmado con el reto de una temporada más del show. Hablamos con él justo antes del estreno, que tendrá lugar esta noche, y no dudó en contarnos cómo se prepara.