"No es una cuestión de valentía, es una cuestión de enajenación mental. He empezado el año 2025 con algo que me ha debido ocurrir en el cerebro porque estoy haciendo muchas cosas nuevas. Lo que más pena me da es dejar a mi nieto. El lunes fui a verlo, se acababa de quedar dormido y tengo un sentimiento de muchísima pena", declaraba la hija de María Teresa Campos.