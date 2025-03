"Eros, el gran derrotado", "Bayan y Torres van a durar un mes": el pronóstico de los colaboradores de LIDLT

El reencuentro entre Bayan y Eros tras su experiencia en República Dominicana ha sido uno de los más comentados hasta el momento

La decisión de Bayan de salir con Torres dejó descolocado a Eros, que no daba crédito de la situación

¿Quién de los dos ha salido peor parado? ¡Dale play para saber más!

Tras semanas poniéndose a prueba en República Dominicana, llegaba la hora del reencuentro entre Eros y Bayan en la hoguera final. Después de ver muchas imágenes de ellos en la villa divirtiéndose con los solteros y solteras, ambos debían tomar una decisión, si salían de la mano, solos o con un nuevo amor.

La conexión de Bayan con Torres desde los primeros días generó gran preocupación en Eros que, por su parte, no pudo avanzar con Erika todo lo que quizás le hubiese gustado. La entrada de Álvaro supuso que la sevillana se desmarcase y decidiese empezar a conocer al novio de Alba más a fondo y dejar a Eros a un lado.

"No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza. He llorado mucho por ti", aseguraba Eros en la hoguera. Después de numerosos reproches por parte de los dos, llegaron así a la conclusión final de cómo querían marcharse.

Bayan era la primera en responder a la gran pregunta: "Me he dado cuenta de que siempre tengo que anteponerme a mí misma ante todo. Esto no ha sido tan duro para mí porque he tenido un gran apoyo, que me ha demostrado que siempre hay más vida. Me quiero ir de aquí con Torres", explicaba Bayan.

"Era lo último que me esperaba, que después de cuatro años, cambie una relación por un chico que acaba de conocer... no me lo esperaba. Estamos aquí para darnos cuenta", reaccionaba, visiblemente afectado. Que, sin embargo, decidía irse solo: "Me tengo que encontrar a mí mismo, recomponerme yo, estar bien conmigo mismo y así estar bien con otra persona".

Hemos hablado con los colaboradores de debate de 'LIDLT' sobre esta hoguera, ¿quién ha salido peor parado de esta experiencia? ¡dale play para saber más!

¿Han sido un acierto hogueras mixtas en 'LIDLT'? "Le deberían subir el sueldo"

Por primera vez, los protagonistas han experimentado un cara a cara con sus parejas y las tentaciones en un mismo escenario, provocando momentos de tensión, autocrítica y, en algunos casos, reconciliación inesperada.

Las opiniones al respecto han sido unánimes en ciertos sectores: "Le deberían subir el sueldo a la persona que se le ocurrió", han asegurado algunos colaboradores y exconcursantes en 'El Debate de 'LIDLT'.