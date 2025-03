Sin embargo, el drama no tardó en aparecer. Alba, al ver la infidelidad completa de Álvaro con Érika, no pudo contener su frustración: "No quiero verlo, ¡qué vergüenza! Es que solo me demuestra que es un guarro y solo quiere follar". Por su parte, Tadeo se derrumbó al ver la conexión de Sthefany con Simone, lo que generó una reacción inesperada en Bayán, quien confesó verse reflejada en la situación: "Me veo muy reflejada con ellos dos, como mi relación hace dos años. Y ver cómo él habla de ella me duele, porque siento que he pasado por eso, te lo juro".