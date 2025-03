Bayan confiesa cómo vivió su hoguera final con Eros: "El amor que una vez nos unió seguía ahí"

El último día de Bayan en República Dominicana se ha convertido en uno de los más intensos de sus 23 años de vida. Así lo definía ella en su publicación de Instagram: "Ayer reviví uno de los días que más emociones he sentido en mi vida, mi hoguera final...".

La que fue pareja de Eros ha recibido muchas críticas por sus comentarios durante el programa y, tras hacer autocrítica, confiesa arrepentirse de haber causado dolor al hombre con el que compartió cuatro años de relación: " Sé que mis acciones fueron impulsadas por el dolor y la frustración, pero eso no justifica el daño causado" .

Ya hemos escuchado alguna que otra vez a Bayan disculparse por su comportamiento, lo que no sabíamos era que ella se dio cuenta de que se había equivocado mucho antes de recibir miles de comentarios negativos en las redes. "Al mirarlo a los ojos, sé que lo último que quería era seguir arrastrando ese peso. Acepto mis errores, reconozco lo que hice mal y lamento no haber sabido manejar mejor mis emociones" .

Su hoguera final comenzaba entre gritos y echándose en cara demasiadas cosas, incluso algunas que ni siquiera habían sucedido durante el programa. Pero, poco a poco, la necesidad de entender al otro se abre paso entre tanta oscuridad. Al menos, así es como lo sintió ella: "Al principio, las palabras salen cargadas de reproches, de rencor por lo que fue y lo que no fuimos capaces de ser. Es difícil mirar atrás y no sentir esa herida abierta, pero lo que sigue es inevitable: el deseo de entender, de reconocer lo que pasó y, finalmente, el espacio para aceptar lo que ya no se puede cambiar".