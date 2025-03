Puede parecer que Montoya se ha ganado los elogios de todo el mundo por su salero y sus reacciones virales en 'La isla de las tentaciones 8', pero hay dos colaboradoras de Telecinco que a las que no les termina de convencer la actitud del ya exnovio de Anita Williams: ellas son Alexia Rivas y Fani Carbajo.

La colaboradora de 'Vamos a ver' y 'Fiesta' ha comentado en la red social X al ver la hoguera final de Anita y Montoya que no ve bien que él no haga ninguna autocrítica por haberse liado con Gabriella en Villa Montaña: "Montoya es muy simpático y todo lo que queráis. Pero lo de restar toda la importancia a lo que él ha hecho (fuera venganza o no) hace que se me caiga".

A Fani, Montoya le resulta "un poco pesado" y cree que haber participado previamente en todos programas de televisión - estuvo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y en '¡Qué tiempo tan feliz!' - le hace saber qué funciona en televisión, tal y como le ha explicado a Arnau Martínez en el podcast 'Chico de revista': "Él sabe perfectamente lo que tenía que hacer. Me lo creo, pero no me creo tanto drama... Me creo que lo haya pasado mal pero realmente ellos sabían a lo que iban".

"Mi pensamiento como infiel y cornuda, porque soy las dos cosas, es que cuando tú estás enamorado de verdad y ves a tu pareja en esa situación no te da por liarte con otra el mismo día que te has liado con ella, porque el mismo día que él se fue a la villa se lió con Gabriella, eso Christofer no lo hubiera hecho", ha explicado la exconcursante de 'Supervivientes 2020', que tampoco cree que Anita tuviera sentimientos por Manuel González.