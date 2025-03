Montoya ha tomado la decisión de marcharse solo . Por su parte, Anita ha preferido hacerlo con Manuel . Tras confesar sus intenciones, Sandra Barneda ha anunciado que el tentador llegaría a la hoguera para descubrir la decisión de Anita, y Montoya no ha dudado en pedir permiso para marcharse: "¿Yo me puedo ir, Sandra, o me tengo que quedar?".

La presentadora le ha dado permiso entonces para abandonar la hoguera si así lo deseaba. "Me voy", ha anunciado. No sin antes dedicarle unas últimas palabras a su hasta ahora novia: "Has quedado retratada una vez más, haces lo que quieres, no lo que sientes. Yo sí he hecho lo que siento, quererte todos los días, estar a tu lado, salir a por ti, ¡quédate con él! ¡Me has cambiado! Que te vaya bien, Montoya solo pasa una vez en la vida. ¡Vete con él! ¡Disfruta! ¡Qué vergüenza!".