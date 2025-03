"Me han dado la patada antes de tiempo", le dijo Anita , siendo ya exnovia de Montoya , a Sandra Barneda en la hoguera final después de que ella asegurase que quería seguir conociendo fuera a Manuel González , pero él asegurase que no quería darle falsas esperanzas a nadie y que prefería abandonar solo República Dominicana.

Para Naomi no era tan evidente y minutos antes de saber la respuesta de Manuel comentaba que iba a dar "volteretas" si él le decía que no a irse juntos de la hoguera final. Andrea cree que el exconcursante de 'GH DÚO' lo tenía todo planeado porque cuando llegó a la hoguera le dio un beso a Anita: "Todo para que ella te elija y poder quedar como un rey, me pareces un tío despreciable".