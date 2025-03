Eros no ha aguantado más y se ha acabado derrumbando por completo en la recta final de ‘La isla de las tentaciones 8’. El participante se sinceraba sobre todavía su pareja, Bayan, con sus dos grandes apoyos en Villa Montaña, Claudia y Paula, quienes le han querido aconsejar sobre su futuro.

“Me ha demostrado que valores no tiene, educación tampoco y respeto menos”, decía Eros antes de no poder contener las lágrimas. “Es que me jo*** mucho, tío”, comentaba totalmente destruido.