Bayan se sincera ante Eros y decide irse con Rubén Torres tras dar por finalizada su relación

Eros decide irse solo y Rubén Torres da su respuesta a Bayan ante Sandra Barneda

Las tristes despedidas de las chicas y los chicos de sus tentadores favoritos: “Esto es un hasta pronto”

Después de todo lo vivido en República Dominicana, llegaba la hora del reencuentro entre Eros y Bayan en la hoguera final, donde tras ver muchas imágenes y las conexiones que han vivido en sus respectivas villas, tenían que tomar la decisión final: si querían abandonar 'La isla de las tentaciones' juntos, solos o con un nuevo amor.

Eros y Bayan, que se reencontraban en la hoguera final, frente a Sandra Barneda, comenzaban con mucha tensión y con un duro cruce de zascas y de ataques: "No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza. He llorado mucho por ti". Reproches y viendo las imágenes juntos de todo lo que ha pasado con uno y con otro en 'Villa Playa y 'Villa Montaña', llegando así a la conclusión final de cómo querían marcharse, pero antes Eros decidía tirar el collar que tenía de ella.

La hoguera final de Eros y Bayan

Bayan era la primera en responder a la gran pregunta, dejando claro que ha encontrado algo en esta experiencia que no se esperaba y dando por terminaba su relación con Eros: "Me he dado cuenta de que siempre tengo que anteponerme a mí misma ante todo. Esto no ha sido tan duro para mí porque he tenido un gran apoyo, que me ha demostrado que siempre hay más vida. Me quiero ir de aquí con Torres".

"Era lo último que me esperaba, que después de cuatro años, cambie una relación por un chico que acaba de conocer... no me lo esperaba. Estamos aquí para darnos cuenta", era la reacción de Eros, visiblemente afectado. El que decidía irse solo: "Me tengo que encontrar a mí mismo, recomponerme yo, estar bien conmigo mismo y así estar bien con otra persona".

Una Bayan muy emocionaba escuchaba atenta estas palabras de Eros antes de despedirse, el que quería decirle algo a ella: "Quiero darte las gracias por todo, sé feliz, sé como ere. Siempre te voy a querer". "Gracias por todo lo bueno, cuidate mucho", respondía ella y ambos se daban un emocionante abrazo de despedida, en las que ninguno podía evitar las lágrimas.

La decisión de Rubén Torres tras saber que Bayan querer irse con él de 'LIDLT'

Pero llegaba el momento de recomponerse, Bayan todavía tenía que decirle a Rubén Torres la decisión que había tomado y escuchar la respuesta del tentador.

Este entraba a la hoguera y quería tener un detalle con ella hablando en italiano, lo que explicaba a Sandra Barneda: "A ella le gusta mucho este acento, creo que le iba a gustar". "Siempre me saca una sonrisa hasta en el peor momento", reaccionaba ella.

Tras esto, Bayan le comunicaba que su decisión en la hoguera final era la de marcharse con él tras todo lo vivido juntos: "Lo que he sentido es real, he aprendido un montón de cosas. Quiero que te vengas conmigo y nos conozcamos fuera poco a poco y ver si lo que he sentido aquí contigo puede llegar a algo más".

Y Rubén Torres, tras escuchar esto, era el que tenía que decidir si irse con ella o no: "A veces los finales no acaban como uno quiere, pero esta vez parece que sí. Sería una locura no irme con ella, claro que quiero estar con ella fuera y conocerla más. Este final sí que será feliz". El que se sinceraba sobre sus sentimientos por ella, después de lo que se marchaban felices y con muchas ganas de saber lo que pasará fuera.

Así reaccionaban Eros y Bayan al ver las imágenes juntos

Una hoguera llena de emociones que con mucha tensión entre ellos tras volver a verse. La que no faltaba mientras ellos veían las imágenes de lo que ha pasado en sus villas, desde la conexión de Eros con Eríka, con la que se besaba, pero la soltera decidía conocer más a Álvaro, a todo lo que ha pasado entre Bayan y Rubén Torres.

"Te ha dado una patada en el culo, no has hecho más con ella porque no ha querido. Se dio cuenta de la persona que eres", le recriminaba Bayan a Eros al revivir todo lo que pasó con Érika, el que cree que la soltera "no va de cara" con todo lo que pasó con Álvaro: "Ahí me di cuenta que no vale nada. Me dejé llevar con ella, fue un proceso". Ella le dejaba claro lo que sintió al ver esas imágenes: "Fuera me has hecho cosas parecidas con chicas, eso me hizo revivir todo el dolor y el rencor que tengo hacia ti y me di cuenta que no te he perdonado nada, que llevo una mochila y me dejé llevar".

Y llegaba el momento de que vieran juntos todo lo que ha pasado entre Bayan y Torres en 'Villa playa'. Él dejaba claro que no ve más allá entre ellos que una conexión física y confesaba que las imágenes le destrozaron: "No me esperaba eso de ti, pensaba que eres una chica muy fiel y con valores". "He sido sincera, con Torres no era tan físico, era más mental. Lo que me pasó es que me llamó por su madurez", le quería dejar claro ella.

Como también se enfrentaban a los momentos de un Eros destrozado, que Bayan aseguraba no creerse y él le explicaba cómo se ha sentido con sus palabras. "Sé que he hablado mal de él, que he tenido comentarios que no son afortunados y te pido perdón porque sé que he vivido desde el rencor", le decía ella. Lo que iba a terminar en un emotivo momento entre ambos.

El emocionante momento entre Bayan y Eros

Bayan reconocía que en 'La isla de las tentaciones' se ha dado cuenta de que tenía rencor y rabia dentro y por eso ha hablado tan mal de él, por lo que le pedía perdón directamente a él: "Eso no está bien, admito mis errores".

Disculpas que Eros aceptaba, pero tenía algo que decirle: "Si no me lo ha perdonado que no hubiera vuelto conmigo". Con la que también quería disculparse: "Lo siento por lo que has podido ver, no lo he hecho para hacerte daño, pero he visto que tú tampoco ponías límites. Lo siento por todo el año que te he hecho, tanto aquí como fuera. Yo he intentado cambiar, luché por ti".