Érika y Álvaro comentaban con sus compañeros en Villa Montaña cómo había sido su cara a cara con Alba y Borja respectivamente. Unas conversaciones que se producían justo antes de las hogueras finales que decidía el futuro de las parejas en ‘La isla de las tentaciones 8’.

“Tu novia al principio no hablaba y ha dicho que no quería hablar conmigo, que le he hecho un favor. Estaba súper fría, se la pelaba todo. he dicho que las mata callando y que mientras más amigo más, más me arrimo. Y ella pues ha empezado a reír, es lo único que ha hecho, reír”, decía Érika muy crítica con Alba.

“Todo el rato me ha dicho que no se arrepiente, que menos mal que ha venido aquí”, continuaba contando la soltera.

Álvaro comenta su encuentro con Borja

Poco después, Álvaro ha descrito cómo fue su tenso encuentro con Borja, que además era su amigo:

“Ha venido Borja muy sonriente, traía una camiseta que había dibujado un corazón rojo y el nombre de Alba en grande. Yo me he levantado y le he dicho que cómo tiene tan poca vergüenza de encima intentar humillarme y reírse de mí”.