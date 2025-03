La hoguera final de 'La isla de las tentaciones' ha sido el escenario de una de las despedidas más tensas de la temporada. Alba y Álvaro se enfrentaron en un cara a cara lleno de reproches, donde la falta de entendimiento y las traiciones marcaron el final de su relación . "Me voy sola", sentenció Alba, dejando claro que no había posibilidad de continuar juntos.

Durante el reencuentro, Alba buscaba respuestas sobre las supuestas infidelidades de Álvaro en los inicios de su relación. "La primera o la segunda noche de conocerte, no de salir contigo, me di dos besos con una chica, no más", confesó Álvaro. Sin embargo, la situación se tornó aún más complicada cuando salió a la luz que Alba había dormido dos noches con Borja, el amigo de su pareja.