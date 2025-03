En medio de la polémica, Sthefany y Tadeo también compartieron detalles sobre su situación actual como pareja. "Fuimos a terapia", revelaron, explicando que buscaron ayuda profesional tras salir del programa. Sthefany confesó que ha intentado trabajar en el control de sus emociones y que se arrepiente de algunas de sus acciones en la isla: "Me avergüenzo de eso. No tenía la necesidad de fallar también si él me falló. Pero lo hice por venganza".