Carmen Alcayde ha explicado que la principal motivación para ir a ‘Supervivientes’ han sido sus tres hijos: “ Para sacarlos adelante, haría lo que fuera en esta vida . Además, me ven ganadora. Me han dicho que no me dejan que entre en casa si no aguanto hasta el final”, declaraba la colaboradora.

“Mi hijo Edu, de catorce años, que es un pequeño sabio, me ha dado tres consejos maravillosos. Me ha dicho que no me achante ante nadie, que no sé si lo conseguiré porque tengo antecedentes en otro reality… Luego, me ha dicho que sea real y buena persona”, decía la que ahora es participante del concurso extremo.