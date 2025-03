La lista definitiva de participantes de 'Supervivientes' no se había cerrado , como bien anunciaba Jorge Javier Vázquez en la pasada gala y, ahora, ya sabemos que Carmen Alcayde es concursante oficial y que se embarca en su mayor aventura en televisión.

"Cambiar el invierno de Madrid, por esta pasada de sitio que es un paraíso, estoy muy emocionada, ya veremos lo que me espera. Lo siento por Beatriz Rico porque me encantaba también, pero me siento muy afortunada de estar aquí", eran las primeras palabras de Carmen al hablar con nuestra presentadora.