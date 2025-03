Así se vivió la alfombra roja de 'El Debate de las Tentaciones' desde dentro

Esta noche, 'El Debate Final de las Tentaciones' ha vuelto a reunido a algunos los protagonistas de la octava edición de 'La Isla de las Tentaciones' en un programa lleno de emociones, cuentas pendientes y grandes sorpresas . Antes del arranque del debate, los seguidores del formato han podido disfrutar de una espectacular alfombra roja conducida por Marta Peñate , quien ha sido la encargada de recibir a los protagonistas de la noche a través de Mitele Plus.

La noche ha estado cargada de emociones, con reencuentros sorprendentes y declaraciones inesperadas que han mantenido en vilo a los espectadores. La alfombra roja ha sido solo el inicio de una velada intensa en la que las verdades han salido a la luz y las miradas lo han dicho todo . ¿Quieres ver todo lo que no se ve? Dale PLAY .

Marta Peñate, una de las figuras más mediáticas de 'La Isla de las Tentaciones', ha vuelto a acaparar titulares con sus declaraciones explosivas sobre el reality. En exclusiva para esta web, la exconcursante ha analizado la última temporada, su evolución personal y su paso por el programa, reconociendo con autocrítica que muchas de sus críticas han estado marcadas por su propia experiencia. Desde su papel en Mitele PLUS conectando con Sandra Barneda en la alfombra roja, hasta su icónica participación junto a Lester Duque, Marta no se ha guardado nada. Sin arrepentimientos y con su característico sentido del humor, ha dejado claro que su paso por el reality fue un antes y un después en su vida, asegurando que "La isla fue un glow up" y que encontró el amor verdadero con Tony Spina. ¿Quieres conocer todos los detalles? Dale al play y descubre por qué Marta Peñate sigue siendo una de las reinas del formato.