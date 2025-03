"Fue un programa muy duro para mí, y muy intenso, lleno de emociones diferentes y no supe por dónde salir en algunas ocasiones, espero que pronto podáis entenderlo mejor. Necesito coger tiempo para asimilar todo lo que sucedió. Lo que sí quiero que sepáis es que se acabaron las mentiras, entré en un bucle que no sabía cómo salir para no perjudicar a quien amaba, lo hice pensando en él y me equivoqué", ha comentado Mayeli, que cree que el programa de ayer fue una lección para ella: "En esta vida todo pasa por algo".