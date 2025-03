En una de las fiestas, Erika no dudaba en decirle a Eros lo que pensaba: "Si te ha dolido es lo que hay. Porque yo no soy tu novia, no te tengo que dar explicaciones de nada. Yo de verdad te lo digo, que te deseo lo mejor del mundo. Pero no quiero que digas que no tengo valores porque soy una mujer de los pies a la cabeza. Y yo, estando soltera, hago lo que yo quiero", subrayaba Érika.