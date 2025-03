En el segundo de esos reels Gerard se ríe mucho mientras mira a Alba y canta un fragmento del remix de 'Soy peor', uno de los temas más conocidos de los inicios de Bad Bunny: "¿Qué te pasa que no me puedes superar? No me dediques estados en Facebook que yo no los leo". "No sé que está pasando...", escribe el amigo de Álvaro Rubio junto a este vídeo, añadiendo a este mensaje un emoji con la cabeza explotando. Sus seguidores están muy sorprendidos y les ruegan que les cuenten la verdad de su reconciliación.