Desde hace años, la cirugía estética se ha convertido en algo muy recurrente entre los jóvenes, y son muchos los que se animan a cambiar algo de su cuerpo con lo que no están conformes. Sin embargo, los resultados no siempre son como uno quiere y las modas pasan...

"A mí la verdad que me ha caído por todos lados. Si es cierto que me he hecho algún que otro retoque, no lo voy a negar, pero si se te da la oportunidad de mejorar por qué no lo vas a hacer", asegura Tadeo en una entrevista con la web de Telecinco.