Alba Rodríguez se decide por sus compañeras Sthefy y Andrea , porque se “complementa” muy bien, pero cuando le preguntamos con quién no iría, la concursante recuerda los acercamientos que tuvo Gerard con dos tentadoras y su respuesta es rápida y clara: “ No iría con Mayeli o Claudia, porque a cualquiera de las dos me las cargo".

Gerard elige a Álvaro porque se lleva "genial" con él. Sin embargo, a quien no se llevaría es a Alba, su expareja y entre risas comenta: "A Alba no creo que me la llevara porque ya vi que no le gustan mucho las islas".