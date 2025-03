Fue el caso por ejemplo de Gerard y Alba Rodríguez, quienes protagonizaron un tenso cara a cara mientras se volvían a ver 3 meses después del concurso de Telecinco. En él, el bombero le lanzaba que le había sido infiel a su expareja con dos chicas en tan solo 24 horas . La otra se enteraba en directo de la noticia y no dio crédito con su mentira, ya que según admitió le había dicho que se había acostado con una y no con dos. Cabe recordar que una de ellas fue además tentadora - Mayeli -.

Pese a que en ese post tenía claro que no iban a volver a ser pareja, Alba Rodríguez declaraba que seguía a día de hoy enamorada por Gerard . "Por desgracia ahora mismo no es el momento y a pesar de querernos mucho ahora necesitamos tiempo y espacio para sanar nuestras heridas y por eso, aunque no sea ahora espero que el tiempo cruce nuestros caminos porque a pesar de todo yo estoy enamorada", apostillaba.

Muchos pensaban que podía existir algo entre el de Tomelloso y la murciana, pero esta última ha decidido dejar bien claro que no hay nada. Incluso bromeaban. Eso sí, Gabriella no ha pasado por alto un comentario que ha leído sobre la relación entre Gerard y Alba que no le ha gustado. "¡Parece ser que hoy en día no se puede tener a tu expareja de amigo!", lanzaba la exconcursante.