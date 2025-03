La octava edición de ‘La isla de las tentaciones 8’ ha sido un éxito rotundo y sin ninguna duda, todos sus participantes han vivido al máximo la tentación, tanto que la mayoría de ellos han hecho sonar la alarma. Después de haber finalizado el programa, Sthefany, Bayan, Alba García y Rodríguez, y Gerard, nos han confesado quienes serían su mayor tentación, pero esta vez no nos hablan de tentadores o tentadoras, sino de cantantes, actores o personajes del mundo famoso.

Alba Rodríguez, pese a no caer en la tentación y declarar a los cuatro vientos que su amor por Gerard era incondicional, cuando le preguntamos por su mayor tentación, ella lo tiene claro: “Mi mayor tentación sería Maluma, cien por cien. Ese hombre para mí es como un dios”. Además, la exconcursante de ‘LIDLT’ no se ha frenado y ha lanzado un mensaje directo al corazón del cantante: “Maluma, papito vente a España hijo, que yo te espero”. Y parece que no ha sido la única que ha elegido al cantante porque Sthefany coincidía con su compañera.