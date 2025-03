Ante el revuelo generado en redes y tras estas dos contestaciones, Mayeli ha decidido emitir un comunicado en sus stories de Instagram, donde únicamente le ha pedido perdón a Alba y no ha mencionado a Ana Luiza, además de hacer autocrítica: "Quería pedirle perdón a Alba en persona y por eso estaba esperando para poder decir algo. Creo que no ha estado nada bien por mi parte hablar así de nadie y menos de una mujer. Creo que no he sido consciente de lo expuesta que estoy y no tengo derecho a opinar sobre el físico de nadie cuando soy la primera acomplejada con el mío".