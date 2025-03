Si has 'scrolleado' en tu cuenta de Tik Tok seguramente te hayas topado con este vídeo en el día de hoy. A lo mejor lo has pasado en cuanto lo has visto porque, en principio, parecía ser uno más de los muchos que sube Borja Cata donde sale él cantando una canción. Sin embargo, si eres un fiel fan de 'La isla de las tentaciones', sabrás que el tentador de Andrea Arpal no deja 'títere sin cabeza' y suele lanzar alguna que otra indirecta a través de sus redes sociales.